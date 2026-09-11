"Россети" вложили 1,5 млрд в новый энергоблок в Улан-Удэ

В Улан-Удэ "Россети" запустили распределительный центр на 110 кВ, вложив 1,5 млрд рублей. Объект обеспечит электроэнергией ключевые новостройки столицы Бурятии.
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