В Новосибирске медики борются за жизнь впавшего в кому шестилетнего мальчика

Историю мальчика рассказало издание КП‑Новосибирск. Первые тревожные сигналы появились, когда мальчик стал жаловаться на боль в глазах.
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