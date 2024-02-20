Политолог Лунев: Украина идет на самые радикальные методы восполнения потерь ВСУ

РИАМО - 20 фев. Украинские власти идут на самые радикальные методы восполнения потерь личного состава, в том числе создание подразделений из женщин, а в перспективе – несовершеннолетних детей, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.