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Политолог Лунев: Украина идет на самые радикальные методы восполнения потерь ВСУ

Политолог Лунев: Украина идет на самые радикальные методы восполнения потерь ВСУ

РИАМО - 20 фев. Украинские власти идут на самые радикальные методы восполнения потерь личного состава, в том числе создание подразделений из женщин, а в перспективе – несовершеннолетних детей, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

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