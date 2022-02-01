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Товарищеские матчи. «Динамо» сыграет с «Ружомбероком», «Химки» против «Радничек»

Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона. Товарищеские матчи Турция, Белек Динамо Москва Россия – Ружомберок Словакия – 16:00   Химки Россия – Раднички Сербия – 17:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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