Запашные рассказали об угрозах перед поездкой на Донбасс

Братья Запашные приехали с цирковой труппой на Донбасс, несмотря на угрозы Народные артисты России братья Эдгард и Аскольд Запашные рассказали журналистам РИА Новости о том, что они столкнулись с угрозами, когда решили ехать на Донбасс.