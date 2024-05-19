Запашные рассказали об угрозах перед поездкой на Донбасс

Братья Запашные приехали с цирковой труппой на Донбасс, несмотря на угрозы Народные артисты России братья Эдгард и Аскольд Запашные рассказали журналистам РИА Новости о том, что они столкнулись с угрозами, когда решили ехать на Донбасс.
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