Ходит, но с опорой! Татьяна Тарасова впервые после госпитализации появилась на камерах

Татьяна Тарасова еще с конца прошлого года заставляет поклонников переживать за свое здоровье. Дело в том, что она даже пропустила финал проекта «Ледниковый период», так как у нее были проблемы, и ее госпитализировали.
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