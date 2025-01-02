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Харьковская область готовится к обороне: планы и обвинения в хищениях

Харьковская область готовится к обороне: планы и обвинения в хищениях

Глава Харьковской области Олег Синегубов анонсировал подготовку к круговой обороне Балаклеи и Изюма. Депутаты Верховной рады обвиняют Синегубова в хищении средств на фортификацию, а в Украине открыто 30 уголовных дел по растратам в размере 20 миллиардов гривен.

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