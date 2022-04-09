Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Химок», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Динамо» против «Нижнего»

ЦСКА играет на выезде с «Химками», «Динамо» – с «Нижним Новгородом», «Зенит» – с «Ахматом» в 24-м туре РПЛ.

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