Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Операторов связи в РФ проверят на зависимость от зарубежной инфраструктуры

Российские сервисы и операторы связи проверят на зависимость от зарубежной инфраструктуры. Такое исследование проведет Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сообщили «Звезде» в Роскомнадзоре.

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