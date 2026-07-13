«Все для Победы»: Путин наградил героев страны на форуме Народного фронта

Президент России Владимир Путин наградил охранников Старобельского колледжа, которые, рискуя собой, выводили подростков из-под обстрела ВСУ, а также молодого человека из Дагестана, спасшего людей во время паводка.
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