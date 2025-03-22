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Царьград

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Решение "Хотя бы одного вопроса": Карасин раскрыл планы русской делегации на переговоры с США

Решение "Хотя бы одного вопроса": Карасин раскрыл планы русской делегации на переговоры с США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскрыл планы русской делегации на переговоры с американской стороной.

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