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Живая Кубань

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Внимание, фейк: пожар на складе Wildberries в Тамбовской области произошёл от атаки БПЛА, а не от работы ПВО

Внимание, фейк: пожар на складе Wildberries в Тамбовской области произошёл от атаки БПЛА, а не от работы ПВО

Внимание, фейк: пожар на складе Wildberries в Тамбовской области произошёл от атаки БПЛА, а не от работы ПВОПосле ночной трагедии в Котовске, где украинские беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries, в социальных сетях начала распространяться дезинформация.

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