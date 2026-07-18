Внимание, фейк: пожар на складе Wildberries в Тамбовской области произошёл от атаки БПЛА, а не от работы ПВО

Внимание, фейк: пожар на складе Wildberries в Тамбовской области произошёл от атаки БПЛА, а не от работы ПВОПосле ночной трагедии в Котовске, где украинские беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries, в социальных сетях начала распространяться дезинформация.