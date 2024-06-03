В Кишиневе прошёл марш молодёжи в поддержку вступления Молдавии в ЕС

В субботу в молдавской столице прошёл марш молодёжи в поддержку вступления страны в ЕС. На марше присутствовал депутат Европарламента Зигфрид Мурешан, который отметил, что голоса молодых молдаван обязательно будут услышаны в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии