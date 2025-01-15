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Этот таинственный мир

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Может ли звезда вырасти до размеров галактики? Что мешает звезде вырасти бесконечно большой?

Может ли звезда вырасти до размеров галактики? Что мешает звезде вырасти бесконечно большой?

Нет, звезда не может вырасти до размеров галактики. Несколько факторов не позволяют звезде вырасти бесконечно большой, и на самом деле ограничивают ее максимальный размер гораздо меньшим, чем даже маленькая галактика.

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