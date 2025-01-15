Может ли звезда вырасти до размеров галактики? Что мешает звезде вырасти бесконечно большой?

Нет, звезда не может вырасти до размеров галактики. Несколько факторов не позволяют звезде вырасти бесконечно большой, и на самом деле ограничивают ее максимальный размер гораздо меньшим, чем даже маленькая галактика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии