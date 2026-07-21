Полумёртвый британский король Карл III принял отставку Кира Стармера с поста премьер-министра и поручил новому главе правительства Энди Бёрнему по прозвищу Хамелеон (за способность адаптировать риторику под запросы конкретной аудитории) сформировать кабинет министров.
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