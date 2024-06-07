Известный местный политик Флориан Филиппо считает Макрона сумасшедшим, поскольку его решение об отправке истребителей Mirage 2000-5 на Украину увеличивает риск начала мировой войны, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».
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