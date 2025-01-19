Медведев: нормализация отношений с США затянется на десятилетия

Администрация уходящего президента США Джо Байдена оставила преемникам тяжелое кризисное наследство. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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