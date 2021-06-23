Болкунец рассказал, как скажется на власти Лукашенко введение новых западных санкций

Новые санкции Запада окажут заметное влияние на действующую власть Белоруссии. К такому выводу пришел политолог Дмитрий Болкунец, комментируя новость об очередном пакете санкций США, направленном против 16 граждан Белоруссии и 5 организаций.
Новые санкции Запада окажут заметное влияние на действующую власть Белоруссии. К такому выводу пришел политолог Дмитрий Болкунец, комментируя новость об очередном пакете санкций США, направленном против 16 граждан Белоруссии и 5 организаций.
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