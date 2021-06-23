Южный Федеральный

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь поляков
    не верти этому рыжему,он пи..... .Чубайс назвал про...
  • Vitaly Arkhipov
    А с наружи выглядит нормальным человеком. Неуж-то можно быть настолько безмозглым ?В России ответили...
  • Лидия Санникова
    Бероеву не нужно его тело, пусть сдохнет. Нам жалко Меньшова, Алентоау, других замечательных актеров. Да, и людей обы...Поплавская наотре...

Болкунец рассказал, как скажется на власти Лукашенко введение новых западных санкций

Болкунец рассказал, как скажется на власти Лукашенко введение новых западных санкций

Новые санкции Запада окажут заметное влияние на действующую власть Белоруссии. К такому выводу пришел политолог Дмитрий Болкунец, комментируя новость об очередном пакете санкций США, направленном против 16 граждан Белоруссии и 5 организаций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх