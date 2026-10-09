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Говорит Европа ⚡

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Александр Дудчак: Менее половины немецкой помощи Украине дошло до Киева — остальное съели беженцы и гарантии

Александр Дудчак: Менее половины немецкой помощи Украине дошло до Киева — остальное съели беженцы и гарантии

Почему из 43,3 млрд евро невоенной помощи Украине почти 35,9 млрд остались в Германии? аким образом пособия украинским беженцам превратились в статью двусторонней помощи Киеву? Откуда у офиса Зеленского взялась дыра в 27 млрд долларов при неосвоенных европейских миллиардах? И действительно ли Европа повторяет путь милитаризации, ведущий к катастрофе середины XX века? Кому на самом Читать далее: https://govorit.

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