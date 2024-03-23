Приходит день, приходит час, и понимаешь: все не вечно. Жизнь бессердечно учит нас о том, что время быстротечно.
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Приходит день, приходит час, и понимаешь: все не вечно. Жизнь бессердечно учит нас о том, что время быстротечно.