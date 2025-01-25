Движение ХАМАС освободило четырех израильских заложниц

Четыре израильские заложницы освобождены движением ХАМАС в субботу, сообщает Reuters.По информации агентства, четыре женщины-военнослужащие ЦАХАЛ, взятые в заложники в октябре 2023 года, были переданы Красному Кресту в секторе Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня в обмен на освобождение из израильских тюрем около двух сотен палестинских заключенных.