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Движение ХАМАС освободило четырех израильских заложниц

Движение ХАМАС освободило четырех израильских заложниц

Четыре израильские заложницы освобождены движением ХАМАС в субботу, сообщает Reuters.По информации агентства, четыре женщины-военнослужащие ЦАХАЛ, взятые в заложники в октябре 2023 года, были переданы Красному Кресту в секторе Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня в обмен на освобождение из израильских тюрем около двух сотен палестинских заключенных.

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