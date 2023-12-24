Доцент Лебединская: пачка сигарет подорожает минимум до 117 рублей с 1 января

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что с января 2024 года в России повысится акциз на сигареты, что приведет к росту минимальной розничной цены табачной продукции до 117 рублей за пачку против 112 рублей сейчас.