Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств смерти жителя Иркутской области

В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств смерти жителя Иркутской области

В эфире программы на федеральном телеканале обсуждались обстоятельства гибели жителя Иркутской области в результате огнестрельного ранения.

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