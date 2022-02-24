Медвежий угол

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Платошкин высказался про обращение Путина о признании ЛНР и ДНР

Платошкин высказался про обращение Путина о признании ЛНР и ДНР

КОРОТКО Президент России Владимир Путин записал обращение к россиянам, в котором он за без малого один час рассказ своё видение сложившейся ситуации на Донбассе и в целом на Украине, подытожив свой пассаж известием о признании независимости ЛНР и ДНР.

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