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8 говорящих фактов о главном голосе СССР — Юрии Левитане

8 говорящих фактов о главном голосе СССР — Юрии Левитане

Его голос знал и любил каждый, кто родился в СССР. По прозвищу Труба Юдка (впоследствии ставший Юркой) Левитан родился в 1914 году во Владимире в семье портного.

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