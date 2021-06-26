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Меркель очень четко указала на причину, по которой ЕС не захотел саммита с Путиным

Меркель очень четко указала на причину, по которой ЕС не захотел саммита с Путиным

Президент США встретился с президентом России. А почему также не могут встретиться лидеры ЕС с Владимиром Путиным? Разве у Европы нет тем для обсуждения с Россией? Конечно же, их множество! После встречи Байдена и Путина в Женеве, Германия и Франция призвали Евросоюз провести аналогичный саммит России с ЕС.

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