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Дешевле и безопаснее литиевых: в США собираются вывести на рынок натрий-ионные батареи с эффективностью почти 98%

Дешевле и безопаснее литиевых: в США собираются вывести на рынок натрий-ионные батареи с эффективностью почти 98%

Они сохраняют 99% емкости после 1000 циклов заряда-разрядаАмериканские компании Syntropic Power и UNIGRID объявили о партнерстве, цель которого — вывести на рынок новую натрий-ионную аккумуляторную технологию.

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