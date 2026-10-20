Фура с водкой и коньяком загорелась на трассе М-12 в Башкортостане. На видео попало, как по дороге катится горящее и, видимо, проспиртованное колесо.
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