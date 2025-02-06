Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Смотря с кого считать. Хотя и эта сволочь изменила много чего.Какой шокирующий ...
  • Николай Кузнецов
    Да вы еще и демагог, батенька! Я таким, как вы или Вольфович с Ельциным сроду не верил. Болтуны-сЗахар Прилепин. А...
  • Tatyana Fedotova
    И никаких арбитров из сволочей. Арбитраж гадов это бедаПрорыв информацио...

Сделали тихо и чётко: Олигархи протестовали против этого решения Кремля

Сделали тихо и чётко: Олигархи протестовали против этого решения Кремля

Царьград Коллаж Царьграда Механизм конфискации зарубежных активов в ответ на недружественные действия стран мира, в первую очередь США и сателлитов, прошёл правительственную комиссию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Ну, это же исключающие друг другв действия. Если огласка - то с последующим следствием и лишением прав состояния в случае обнаружения того, чем все несомненно полны, а если  предполагается казнь, так что тогда и оглашать? Кого испугать желаете, раз они и так все в горсти зажаты будут?
Ответить
1 д.
ВТ
Врам Тавризов
Это нельзя было допускать давно - присутствие иностранных компаний как полных собственников активов в РФ - только на уровне максимум 10 процентов или вообще только как сервисных услуг разного калибра Сумма ущерба превышает ожидаемое хотя бы покрытие таких упущенных выгод государства
Ответить
1 д.
тн
татьяна неструева
это только  разговоры   .никгда  власть не пойдет  на это . Она  на них работает.  она  30 лет   посылала  им  миллиарды  наших денег   и будет дальше это делать и делает  .
Ответить
1 д.
наверх