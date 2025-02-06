Царьград Коллаж Царьграда Механизм конфискации зарубежных активов в ответ на недружественные действия стран мира, в первую очередь США и сателлитов, прошёл правительственную комиссию.
Сделали тихо и чётко: Олигархи протестовали против этого решения Кремля
Комментарии
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Daddy Bo
Ну, это же исключающие друг другв действия. Если огласка - то с последующим следствием и лишением прав состояния в случае обнаружения того, чем все несомненно полны, а если предполагается казнь, так что тогда и оглашать? Кого испугать желаете, раз они и так все в горсти зажаты будут?
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1 д.
ВТ
Врам Тавризов
Это нельзя было допускать давно - присутствие иностранных компаний как полных собственников активов в РФ - только на уровне максимум 10 процентов или вообще только как сервисных услуг разного калибра Сумма ущерба превышает ожидаемое хотя бы покрытие таких упущенных выгод государства
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1 д.
тн
татьяна неструева
это только разговоры .никгда власть не пойдет на это . Она на них работает. она 30 лет посылала им миллиарды наших денег и будет дальше это делать и делает .
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1 д.
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