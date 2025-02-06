Сделали тихо и чётко: Олигархи протестовали против этого решения Кремля

Daddy Bo Ну, это же исключающие друг другв действия. Если огласка - то с последующим следствием и лишением прав состояния в случае обнаружения того, чем все несомненно полны, а если предполагается казнь, так что тогда и оглашать? Кого испугать желаете, раз они и так все в горсти зажаты будут?

ВТ Врам Тавризов Это нельзя было допускать давно - присутствие иностранных компаний как полных собственников активов в РФ - только на уровне максимум 10 процентов или вообще только как сервисных услуг разного калибра Сумма ущерба превышает ожидаемое хотя бы покрытие таких упущенных выгод государства