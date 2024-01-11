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Ваши мысли будут прочитаны. И это может вам не понравиться

Ваши мысли будут прочитаны. И это может вам не понравиться

Достижения в технологии чтения мыслей вызывают беспокойство ученыхИсследователи из Техасского университета (UT) в Остине добились значительных успехов в разработке интерфейсов мозг-компьютер (BCI), которые могут переводить мозговые волны в текст.

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