Ту-95МС в сопровождении Су-35С провели плановый полет над Беринговым, Чукотским и Охотским морями

Фото: - mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей, сообщили в Министерстве обороны РФ.