Габдельфат Сафин: «Мне, слава богу, хватает ума не влюбляться»

Почему Габдельфат Сафин никогда не относился к своей газете как к бизнесу? Можно ли сглазить артиста? Что такое «моң»? Кто из ныне живущих аксакал татарского мира? Об этом и многом другом певец рассказал в интервью «Интертату».
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