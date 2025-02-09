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Габдельфат Сафин: «Мне, слава богу, хватает ума не влюбляться»

Почему Габдельфат Сафин никогда не относился к своей газете как к бизнесу? Можно ли сглазить артиста? Что такое «моң»? Кто из ныне живущих аксакал татарского мира? Об этом и многом другом певец рассказал в интервью «Интертату».

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