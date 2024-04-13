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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Расслабляться нельзя". Глава МЧС заявил о риске второй волны паводка на Алтае

"Расслабляться нельзя". Глава МЧС заявил о риске второй волны паводка на Алтае

По его словам, обстановка в регионе стабилизируется, но ситуацию необходимо держать на контроле Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко провели совещание, на котором обсудили паводковую ситуацию.

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