"Расслабляться нельзя". Глава МЧС заявил о риске второй волны паводка на Алтае

По его словам, обстановка в регионе стабилизируется, но ситуацию необходимо держать на контроле Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко провели совещание, на котором обсудили паводковую ситуацию.
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