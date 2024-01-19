Джабаров считает, что Байден проиграет Трампу в президентской гонке

У экс-президента США Дональда Трампа есть все шансы вновь стать лидером государства. Об этом сообщил 19 января в пресс-центре «Парламентской газеты» первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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