Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльфено4ек Чумазикова
    Законов-то у нас хороших полно, у нас нет тех, кто следил бы за выполнением этих законов, а те кому это вроде бы поло...В Кирове провели ...
  • джоzef Nevazno
    Вы то в зеркало гляньте, а уж потом словами рскидывайтесь!!!Выброшенный прово...
  • Людмила Абрамова
    ужас...люди бездомных спасают...а эта проводница гадина..слов нет..Выброшенный прово...

Джабаров считает, что Байден проиграет Трампу в президентской гонке

Джабаров считает, что Байден проиграет Трампу в президентской гонке

У экс-президента США Дональда Трампа есть все шансы вновь стать лидером государства. Об этом сообщил 19 января в пресс-центре «Парламентской газеты» первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх