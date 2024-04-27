Так ли важно строить дом относительно сторон света? Есть одно важное правило, которое нужно учесть

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! Как строить дом и как располагать в нем помещения относительно сторон света? Никто никогда об этом так сильно не беспокоился и только в нашем веке появился этот, если можно его так назвать, тренд под названием энергосбережение.