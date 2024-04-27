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Так ли важно строить дом относительно сторон света? Есть одно важное правило, которое нужно учесть

Так ли важно строить дом относительно сторон света? Есть одно важное правило, которое нужно учесть

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! Как строить дом и как располагать в нем помещения относительно сторон света? Никто никогда об этом так сильно не беспокоился и только в нашем веке появился этот, если можно его так назвать, тренд под названием энергосбережение.

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