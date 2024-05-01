Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Он не знает, что на самом деле происходит в стране". Сатановский жестко о Путине

"Он не знает, что на самом деле происходит в стране". Сатановский жестко о Путине

Причина отлучения Сатановского от телеэфиров известна всем.

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Комментарии
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Владимир Карпов
А я согласен с Сатановским на все 100% !!! Причём многие его выводы полностью совпадают с моими личными выводами, к которым я пришёл уже много лет назад. Ведь это факт, что наш Главный  действительно сильно зациклен на внешней политике. А в это время внутри страны куда ни глянь - полный бардак и в этом наш Главный косьвенно сам признаётся ...! Предатели внутри страны процветают и устраивают бесконечные концерты типа &quot;танцы с бубнами&quot; и &quot;пиры во время чумы&quot;, губернаторы почти сплошь воры и казнокрады, у Шойгу подчинённые генералы много лет открыто воруют триллионы и никто этого &quot;не замечает&quot;, плотины во многих местах &quot;неожиданно&quot; прорывает и народ тонет, идёт вялотекущая СВО, продолжается однобокая экономика &quot;на нефте-газовой игле&quot;, налицо бессилье власти перед мигрантским беспределом, сильное засилье иностранного капитала во многих стратегических отраслях промышленности, слабое развитие многовекторной экономики и т.д. и т.п. Об этом знают все, об этом все пишут и об этот пестрит весь Интернет - всё в открытом доступе ...! Все эти &quot;цветочки&quot;, например, каждый день буднично бьют по мне, как пенсионеру, так как в последние годы цены выросли в разы, а пенсии выросли чуть-чуть и в итоге покупательная способность пенсий упала также в разы и большая часть пенсионеров  оказалась в нищете и еле выживает !!! Для такой богатейшей страны, как Россия, это просто позор и показатель того, что власти уже много лет не способны навести в стране элементарный порядок в интересах народа !!!
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11 час.
Владимир Карпов
Не соглашаться с Сатановским - это значит &quot;спрятать голову в песок&quot; и в упор не видеть очевидного !!!
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11 час.
Андрей
бред обиженного еврея - Путин не поддержал геноцид палестинцев Израилем.
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10 час.

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