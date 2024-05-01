"Он не знает, что на самом деле происходит в стране". Сатановский жестко о Путине

Владимир Карпов

А я согласен с Сатановским на все 100% !!! Причём многие его выводы полностью совпадают с моими личными выводами, к которым я пришёл уже много лет назад. Ведь это факт, что наш Главный действительно сильно зациклен на внешней политике. А в это время внутри страны куда ни глянь - полный бардак и в этом наш Главный косьвенно сам признаётся ...! Предатели внутри страны процветают и устраивают бесконечные концерты типа "танцы с бубнами" и "пиры во время чумы", губернаторы почти сплошь воры и казнокрады, у Шойгу подчинённые генералы много лет открыто воруют триллионы и никто этого "не замечает", плотины во многих местах "неожиданно" прорывает и народ тонет, идёт вялотекущая СВО, продолжается однобокая экономика "на нефте-газовой игле", налицо бессилье власти перед мигрантским беспределом, сильное засилье иностранного капитала во многих стратегических отраслях промышленности, слабое развитие многовекторной экономики и т.д. и т.п. Об этом знают все, об этом все пишут и об этот пестрит весь Интернет - всё в открытом доступе ...! Все эти "цветочки", например, каждый день буднично бьют по мне, как пенсионеру, так как в последние годы цены выросли в разы, а пенсии выросли чуть-чуть и в итоге покупательная способность пенсий упала также в разы и большая часть пенсионеров оказалась в нищете и еле выживает !!! Для такой богатейшей страны, как Россия, это просто позор и показатель того, что власти уже много лет не способны навести в стране элементарный порядок в интересах народа !!!