Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

890 подписчиков

Камчатский отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота и администрация г. Рязань заключили соглашение о сотрудничестве

Камчатский отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота и администрация г. Рязань заключили соглашение о сотрудничестве

На торжественном приёме было подписано соглашение с главой администрации города с одной стороны и председателем профсоюзной организации отряда с другой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх