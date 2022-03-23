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Мостовой назвал главного конкурента «Зенита»

Мостовой назвал главного конкурента «Зенита»

Чемпионская гонка не завершена, хотя «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, считает полузащитник сборной России Андрей Мостовой, вызванный в стан сборной России.

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