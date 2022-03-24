В Перми полицейские пресекли деятельность организованной группы наркодилеров

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю пресекли деятельность участников организованной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков.
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