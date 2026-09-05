Всего 33 года: таинственная смерть звезды сериалов поразила фанатов

В 33 года умерла актриса Карла Джеффри! Знаменитость ушла слишком рано . Актриса Карла Джеффри, долгое время снимавшаяся в проектах Disney и других популярных сериалах, умерла в возрасте всего 33 лет.
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