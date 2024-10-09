Увёл среди бела дня, издевался час: Подробности нападения мигранта на девочку в Москве

Аудрюс

Вообще-то, по Конституции РФ, Президент РФ это исполнительная власть! А вот Госдума это законодательная власть! Наверное есть разница.. Нет? Разделение властей — правовая доктрина и реализуемый на практике политический институт, подразумевающий распределение государственной власти между независимыми друг от друга, но при этом уравновешивающими и контролирующими друг друга ветвями: законодательной, исполнительной и судебной.