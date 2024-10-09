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Увёл среди бела дня, издевался час: Подробности нападения мигранта на девочку в Москве

коллаж Царьграда В столице на ребёнка, спокойно выгуливавшего собаку, напал мигрант-педофил. Всё произошло днём, в течение часа мигрант совершал насильственные действия сексуального характера.

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Комментарии
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Валерий Цымбулов
судить, взятку получить и ту же отпустить, таков закон
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3 час.
Аудрюс
Вообще-то, по Конституции РФ, Президент РФ это исполнительная власть! А вот Госдума это законодательная власть! Наверное есть разница.. Нет?    Разделение властей — правовая доктрина и реализуемый на практике политический институт, подразумевающий распределение государственной власти между независимыми друг от друга, но при этом уравновешивающими и контролирующими друг друга ветвями: законодательной, исполнительной и судебной.
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2 час.
Нина Комарова
Сами себе противоречите. Пишите, что дело не в президенте, а далее, что президент не хочет это замечать. Так вывод какой?
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41 мин.

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