Сенатор Пушков усомнился в способности Байдена вести президентскую кампанию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков задался вопросом о том, как президент США Джо Байден справляется с предвыборной кампанией 2024 года, если ему требуется помощь даже на Арлингтонском кладбище.