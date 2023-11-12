Сенатор Пушков усомнился в способности Байдена вести президентскую кампанию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков задался вопросом о том, как президент США Джо Байден справляется с предвыборной кампанией 2024 года, если ему требуется помощь даже на Арлингтонском кладбище.
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