Петрозаводчанам ответят на вопросы об организации перевозок пассажиров

Прием проведут прокурор Петрозаводска, сотрудники мэрии и представители перевозчиков В четверг, 1 августа, жители Петрозаводска смогут получить ответы на свои вопросы об организации пассажирских перевозок.
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