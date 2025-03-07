Китай введет меры по предоставлению субсидий на погашение части процентов по кредитам для стимулирования потребления

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Китай введет в действие новые политические меры по предоставлению субсидий на погашение части процентов по определенным кредитам, чтобы облегчить финансовое бремя физических лиц и предприятий для стимулирования потребления, сообщил в четверг министр финансов КНР Лань Фоань.