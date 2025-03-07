Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай введет меры по предоставлению субсидий на погашение части процентов по кредитам для стимулирования потребления

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Китай введет в действие новые политические меры по предоставлению субсидий на погашение части процентов по определенным кредитам, чтобы облегчить финансовое бремя физических лиц и предприятий для стимулирования потребления, сообщил в четверг министр финансов КНР Лань Фоань.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх