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ЗАГС работает без обеда: число браков в Уссурийске возросло на фоне частичной мобилизации

ЗАГС работает без обеда: число браков в Уссурийске возросло на фоне частичной мобилизации

В Уссурийске возросло число браков из-за частичной мобилизации в России. Закрепить союз подписями можно в день подачи заявления, сообщили ИА UssurMedia в управлении ЗАГС администрации УГО.

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