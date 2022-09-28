ЗАГС работает без обеда: число браков в Уссурийске возросло на фоне частичной мобилизации

В Уссурийске возросло число браков из-за частичной мобилизации в России. Закрепить союз подписями можно в день подачи заявления, сообщили ИА UssurMedia в управлении ЗАГС администрации УГО.
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