В Арзамасе пьяному водителю мопеда грозит до 2 лет тюрьмы

В Нижегородской области полиция Арзамаса завела уголовное дело на 22-летнего жителя города, который сел за руль мопеда нетрезвым, будучи уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.
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