Трамп – НАТО 2025

Газета Financial Times сообщает, что в начале декабря 2024 года ближайшие советники Дональда Трампа по внешней политике довели до сведения высокопоставленных европейских чиновников: избранный президент США намерен требовать от государств — членов Организации Североатлантического альянса увеличения своих расходов на оборонную сферу в размере 5% от ВВП последних по сравнению с нынешним целевым показателем в 2%, которого 1/3 членов альянса и по сей день не в состоянии достичь.
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