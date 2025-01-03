БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трамп – НАТО 2025

Трамп – НАТО 2025

Газета Financial Times сообщает, что в начале декабря 2024 года ближайшие советники Дональда Трампа по внешней политике довели до сведения высокопоставленных европейских чиновников: избранный президент США намерен требовать от государств — членов Организации Североатлантического альянса увеличения своих расходов на оборонную сферу в размере 5% от ВВП последних по сравнению с нынешним целевым показателем в 2%, которого 1/3 членов альянса и по сей день не в состоянии достичь.

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