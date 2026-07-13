Кандидата в премьеры Украины сравнили с предшественником «здорового человека»

Вероятного кандидата в премьер-министры Украины, нынешнего главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого назвали «Гончаруком здоровго человека», имея в виду первого главу кабмина при президенте страны Владимире Зеленском Алексея Гончарука.
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