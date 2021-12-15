Биолог рассказала, как можно усилить иммунитет к коронавирусу с помощью специального гена

Доктор биологических наук Анна Баранова в беседе с радио Sputnik рассказала, что ученые обнаружили у человека ген, который способствует выработке антител, помогающих иммунной системе распознавать вирусы, включая коронавирус, и бороться с ними .
Доктор биологических наук Анна Баранова в беседе с радио Sputnik рассказала, что ученые обнаружили у человека ген, который способствует выработке антител, помогающих иммунной системе распознавать вирусы, включая коронавирус, и бороться с ними .
Свежие комментарии