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Биолог рассказала, как можно усилить иммунитет к коронавирусу с помощью специального гена

Биолог рассказала, как можно усилить иммунитет к коронавирусу с помощью специального гена

Доктор биологических наук Анна Баранова в беседе с радио Sputnik рассказала, что ученые обнаружили у человека ген, который способствует выработке антител, помогающих иммунной системе распознавать вирусы, включая коронавирус, и бороться с ними .

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