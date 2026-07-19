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Царьград

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Паредес получил жёлтую карточку в финале ЧМ-2026 с Испанией

Паредес получил жёлтую карточку в финале ЧМ-2026 с Испанией

В финале чемпионата мира 2026 года в Нью-Йорке полузащитник Аргентины Леандро Паредес получил жёлтую карточку на 52-й минуте за толчок Родри из испанской команды, что спровоцировало небольшую потасовку с Дани Ольмо.

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